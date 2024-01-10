الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يقرر صرف مساعدة لسيدة بسبب ظروفها المادية

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، صرف مساعدة مالية عاجلة من صندوق الخدمة بالمحافظة، لإحدى السيدات، بسبب ظروفها الاجتماعية الصعبة، حيث إن زوجها يعني من مرض الفشل الكلوي، ولديها ابن مريض يعاني من نزيف دموي على المخ ومريض أيضًا بأنيميا الفول "نقص الجلوكوز".

وكلف محافظ بنى سويف، وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم بشأنها، جاء ذلك خلال اللقاء المفنوح الذي يحرص  على عقده المحافظ بشكل  أسبوعي، بحضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية والتنفيذيين المعنيين بديوان عام المحافظة

واستمع محافظ بنى سويف لشكوى المواطنة من صعوبة ظروفها الاجتماعية وأن بعض أفراد أسرتها يعاني من ظروف صحية، موجهًا خدمة المواطنين بمواصلة متابعة الحالة مع الصحة والتأمين  الصحي والتضامن، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لزوجها وابتها، وكذا التنسيق مع التضامن بخصوص إمكانية إصدار كارت الخدمات المتكاملة لزوجها

حضر اللقاء مها  حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة  ومسؤولو  وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

بني سويف محافظ بني سويف اللقاء المفتوح صرف مساعدات سيدة مريضه

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