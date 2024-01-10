وكيل تعليم بني سويف يتابع ختام فعاليات مسابقة أوائل الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، أهمية تنظيم المسابقات العلمية والثقافية بين الطلاب، والتي تحفز وتشجع على تطوير المهارات والقدرات، واجتذاب المواهب من أبنائنا الطلاب في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية التنوع في مجالات وموضوعات تلك المسابقات لتشمل كل الجوانب العلمية والثقافية، بما يدفع بجهود الدولة ضمن رؤيتها 2030، خاصة في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

جاء ذلك خلال متابعته ختام فعاليات مسابقة الأوائل للمرحلة الثانوية والتي استضافتها مدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية، ويتم تنفيذها من خلال التربية الاجتماعية لمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار السعي للارتقاء بالتفوق الدراسي وتنمية الوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، ضمن خطة الدولة في هذا الشأن.

وأوضح محمد عبدالتواب، دعمه لكل الأنشطة، خاصة في مثل تلك المسابقات النوعية،التي تستهدف تنمية روح المنافسة العلمية، بجانب تنمية الوعي لدى النشء بما تنفذه الدولة المصرية في مختلف المجالات التنموية.

وشهد وكيل وزارة التربية والتعليم اللقاء الختامي للمسابقة للمرحلة الثانوية بحضور عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية، وحجاج عطية مراد موجه اول التربية الاجتماعية وموجهي عموم المواد الدراسية، موجهًا الشكر والتقدير لمكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية على هذا المجهود الطيب والمتميز مطالبًا بمزيد من الجهد وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة المرحلة الثانوية.

واضاف عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية بأنه تم تنفيذ المسابقة بداية على مستوى المدارس ثم الإدارة حتى الوصول للمرحلة النهائية على مستوى المديرية بمشاركة الإدارات السبع كل إدارة ممثلة بفريق مكون من 6 طلاب من المرحلة الثانوية بمختلف الشعب علمي علوم، رياضة، أدبي تمهيدًا للمشاركة على مستوى الجمهورية في المسابقة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

وأشار موجه عام التربية الإجتماعية إلي أن نتيجة المسابقة أسفرت عن بالنسبة للمرحلة الإبتدائية فازت مدرسة الحديثة الابتدائية المشتركة بإدارة الواسطى بالمركز الأول ومدرسة تلت الابتدائية الجديدة بالفشن بالمركز الثاني، والمرحلة الاعدادية فازت مدرسة محمد طه الساعي إدارة ناصر بالمركز الأول ومدرسة السلطاني الاعدادية المشتركة بإدارة ببا بالمركز الثاني، أما المرحلة الثانوية تم تنفيذ المسابقة بشكل فردي.

وأسفرت نتيجة الشعبة العلمية علمي علوم عن فوز الطالبة بسملة عبد العليم طه بمدرسة قمبش الثانوية بنات ببا بالمركز الأول والطالبة رحمه حازم محمد بمدرسة ميانه الثانوية المشتركة بالمركز الثاني وفازت الطالبة شهد معروف علي بنفس المدرسة على المركز الثالث، وأما شعبة "علمي رياضة " فاز الطالب عمرو سعيد علي مدرسة طارق الحميلي بناصر بالمركز الأول والطالب طارق محمد مدرسة عبدالكريم عيد بناصر بالمركز الثاني والطالب يوسف محمد محمد مدرسة اطواب الثانوية بالواسطى بالمركز الثالث.

أما الشعبة "الأدبية" فازت الطالبة شروق عبدالله محمود بمدرسة الثانوية الجديدة الحي الرابع بإدارة بني سويف بالمركز الأول والطالبة فاطمة الزهراء محسن بمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات ببني سويف بالمركز الثاني والطالب محمد كامل حسان مدرسة دشطوط الثانوية بنين بسمسطا بالمركز الثالث.