الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يناقش أعمال مشروع المرسى النهري شرق النيل

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا بحضور المهندس نصر بركات، وكيل وزارة الري، المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل، المهندس ياسر سيف، مدير حماية النيل ببني سويف، وشيرين حسين، مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع  إنشاء المرسى النهري على الجانب الشرقي للنيل بمدينة بني سويف.

وتناول اللقاء، استعراض ما تم تنفيذه من المشروع، وتضمنت أعمال التكريك، والتي تم تنفيذها، تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل، بجانب مناقشة إجراءات البدء في تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية، وإجراءات الطرح لتنفيذ المشروع، بعد الانتهاء من إعداد الرسومات ومراجعتها.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع والعمل على تذليل أية معوقات تواجه الأعمال بالتنسيق مع الهيئات والجهات المختصة، نظرًا لأهمية المشروع الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية التي يتم تنفيذها تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، التي ترتكز على تحقيق الاستثمار الأمثل لموارد المحافظة في الجوانب الترفيهية والسياحية، خاصة، أن المشروع يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة، بحيث يكون مشروع الكورنيش نقطة مهمة من النقاط المار بها مسار رحلة العائلة المقدسة.

بني سويف محافظ بني سويف نهر النيل شرق النيل المرسي النهري

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