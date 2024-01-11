السيطرة على حريق منزل فى بنى سويف دون خسائر

شب حريق في الطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بشارع ترعة البوصة بمنطقة الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ بحريق في الطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بشارع ترعة البوصة بمنطقة الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، ووجه بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الأطفاء لإخماد الحريق.

إخماد الحريق دون إصابات

وانتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على النيران دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات، حيث تم فصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي كإجراء احترازي، واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

وجرى تحرير محضر بالحادث، إذ تبين نشوب حريق بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق، وجار اتخاذ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة واتخاذ اللازم.