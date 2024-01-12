افتتاح مسجدين ببنى سويف بعد إحلالهما وتجديدهما بـ5.5 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، في افتتاح المسجد الكبير ببني زايد مركز ناصر، وذلك بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله تعالى.

وعقب الافتتاح، أدى السكرتير العام المساعد، شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بعد إحلاله وتجديده، بتكلفة 3.5 مليون جنيه جهودا ذاتية على مساحة 500 متر، يشمل طابقين، بحضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والشيخ رجب حسين مدير أوقاف ناصر، ومصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف وعدد من التنفيذيين والأهالي من مركز ومدينة ناصر.

كما شهد اليوم، افتتاح مسجد القدس بقرية طما فيوم مركز إهناسيا"بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 150 مترًا وبتكلفة 2مليون حنيه، جهودا ذاتية، حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب الافتتاح، بحضور ناصر سيف النصر نائبًا عن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الدكتور عبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب، الشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف اهناسيا ووائل سعد رئيس قرية قاي، وجمال جمعة رئيس قرية العواونة وجمع من أهالي قرية قاي.

وفي سياق آخر، راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم، التجهيزات والترتيبات اللازمة، لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالثانوي العام لعام 2024/2023، والتي تنطلق غدًا السبت 13 يناير بالصف الأول.

وذلك بالتزامن مع امتحانات الصف الثاني، والتي تبدأ "بعد غد الأحد" في 92 مدرسة ثانوى على مستوى إدارات المحافظة، بإجمالي يزيد عن 34 ألف طالب وطالبة" بالصفين الأول والثاني " وتختتم يوم الثلاثاء 23 من نفس الشهر " للصف الأول" ويوم الأربعاء 24 " للصف الثاني.