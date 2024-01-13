انطلاق امتحانات نصف العام لأولى ثانوى فى بنى سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير مديرية التربية والتعليم بشأن متابعة سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024.

وبدأت اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي العام بمادتي اللغة العربية "فترة أولى" واللغة الأجنبية الثانية "فترة ثانية" وتختتم يوم 23 من الشهر الجاري، ويزيد إجمالي عدد الطلاب على 18 ألف طالب وطالبة في 92 مدرسة ثانوي على مستوى المحافظة، فيما تنطلق غدًا امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بمادة اللغة العربية، بإجمالي 16 ألفا و312 طالبًا وطالبة، على أن تُختتم في الـ24 من نفس الشهر الجاري.

وتضمن التقرير الذي أعده وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، الإشارة إلى تواصله مع مديري إدارات التعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات والموجه المقيم من خلال الرابط الإلكتروني المتصل بغرفة العمليات.

واطمأن على مستوى الامتحان ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والاطمئنان على دخول الطلاب على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15 % في وقت واحد، مؤكدا استمرار المتابعة لأعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها

كما تمت متابعة استكمال سير أعمال امتحانات النقل لصفوف مرحلة التعليم الأساسي "ابتدائي / إعدادي" والثانوي الفني، حيث أدى ما يزيد على 80 ألف تلميذ وتلميذة بالصف السادس الابتدائي الامتحان في مادتي الدراسات وlct، فيما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي والبالغ عددهم 146 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادتي الدراسات للصف الأول واللغة العربية للصف الثاني. وما زال أكثر من 53 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفني يواصلون امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه (صناعي، تجاري، زراعي) خلال 53 مدرسة على مستوى المحافظة.

وخلال تواصل وكيل التعليم مع مديري الإدارات، تم التأكيد على ضرورة استمرار أعمال النظافة لجميع مقار سير الامتحانات حفاظا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، والعمل على توافر كافة التسهيلات اللازمة لكافة عناصر المنظومة وضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

كما تم التشديد على الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد على توقيع القائمين على الامتحانات على إقرار الموانع، وكذلك التوقيع على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء الامتحان بوقت كاف لضمان انضباط اللجان. كما تم التشديد على حظر دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول أو أية أجهزة إلكترونية من سماعات أو ساعات حديثة، وعلى عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.