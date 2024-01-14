الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة توعية للعاملين بمحطة "صرف صحي تزمنت الشرقية" في بني سويف

الحملة
الحملة

أصدرت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف تعليماتها بوضع خطة عمل لإدارة التوعية تهدف بتوعية العاميلن بدور السلامة والصحة المهنية لحياتهم والحفاظ على أسرهم مع ضمان تغطية جميع فروع الشركة ببني سويف.

 

يأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفى ظل توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة بضرورة الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة.

 

وتوجهت صباح اليوم إدارة التوعية لبدء فعاليات الخطة الموضوعة للقاء العاملين بمحطة معالجة تزمنت الشرقية وذلك ضمن برنامج توعية العاملين بالشركة فى مجالى المياه والصرف الصحى بحتمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية حفاظًا على أمن وسلامة العامل وحثه على أهميتها الشخصية له ولأولاده وأسرته تحت شعار ( سلامتك تساوى أسرتك).

وأوضحت المهندسة دينا عمر أن الشركة مستمرة في تنفيذ جهودها التوعوية والتي تستهدف كافة فئات المجتمع من جمهور العملاء والعاملين بالشركة بنطاق محافظة بنى سويف إيمانًا بأهمية الدور التوعوي في تقدم ونهضة المجتمع.


وفي سياق آخر، نفذ فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف حملة توعية ميدانية مباشرة استهدفت مختلف الفئات العمرية لتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وكذلك تم لصق إستيكرات تحمل رسائل التوعية بأهمية المياه.

يأتى ذلك في إطار الجهود التوعوية لتعزيز ورفع الوعي المائي لدى المواطنين، وتضمنت الحملة الميادين العامة بمحافظة بنى سويف والمحلات التجارية والأسواق.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أهمية التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع، الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة الجهود لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

بني سويف شركة مياه إدارة التوعية تزمنت الشرفية حملات توعية

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