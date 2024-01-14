الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

12 ساعة.. "مياه بني سويف" تعلن قطع الخدمة عن قرى ببا الثلاثاء

قطع المياه 
قطع المياه 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه  يوم الثلاثاء المقبل 16 يناير الجاري  لمدة 12 ساعة "من الساعة 12 ظهرًا  إلى الساعة 12 منتصف الليل" وذلك للقيام بأعمال رفع كفاءة شبكة إمداد المياه بدائرة مركز ومدينة ببا.

 وأوضحت الشركة، أنه تقرر قطع المياه عن مجالس قرى ( طنسا بني مالو، قمبش، سدس، هلية، صفط راشين)، بجانب شارع المستشفى، فوريقة ببا، الأدوار العليا بمدينة ببا، إضافة إلى ضعف  المياه بباقى المدينة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع وضعف  المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال رفع كفاءة شبكة الإمداد بدائرة الوحدة المحلية،لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125)  أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 توعية العاملين بدور السلامة والصحة المهنية لحياتهم والحفاظ على أسرهم
 

وفي سياق آخر، أصدرت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، تعليماتها بوضع خطة عمل لإدارة التوعية تهدف بتوعية العاملين بدور السلامة والصحة المهنية لحياتهم والحفاظ على أسرهم مع ضمان تغطية جميع فروع الشركة ببني سويف.

يأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفى ظل توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة بضرورة الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة.

وتوجهت صباح اليوم إدارة التوعية لبدء فعاليات الخطة الموضوعة للقاء العاملين بمحطة معالجة تزمنت الشرقية، وذلك ضمن برنامج توعية العاملين بالشركة فى مجالى المياه والصرف الصحى بحتمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية حفاظًا على أمن وسلامة العامل وحثه على أهميتها الشخصية له ولأولاده وأسرته تحت شعار ( سلامتك تساوى أسرتك).

وأوضحت المهندسة دينا عمر أن الشركة مستمرة في تنفيذ جهودها التوعوية والتي تستهدف كافة فئات المجتمع من جمهور العملاء والعاملين بالشركة بنطاق محافظة بنى سويف إيمانًا بأهمية الدور التوعوي في تقدم ونهضة المجتمع

بني سويف ببا مياه صفط راشين طنسا

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