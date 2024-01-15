محافظ بنى سويف يناقش الإجراءات اللازمة لبدء مشروع إنشاء كوبرى الشاملة على الإبراهيمية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا لمناقشة موقف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء كوبري الشاملة بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة المرورية، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.

وناقش المحافظ التجهيزات والخطوات المطلوبة للمشروع المقرر إنشاؤه أعلى ترعة الإبراهيمية، ومسار الكوبري المزمع الذي يربط منطقة غرب ترعة الإبراهيمية من شارع بورسعيد في اتجاه ميدان العبور، وأعلى السكة الحديد والإبراهيمية وصولًا إلى مديرية الطرق والنقل، بينما يتضمن الاتجاه الآخر الصعود من أمام مديرية الصحة "شرق الإبراهيمية" ثم الارتفاع أعلى المشتل والسكة الحديد والإبراهيمية، نزولًا في اتجاهين، الأول إلى شارع صلاح سالم، والثاني موازٍ للفرعة الأولى المحازية للصعود من شارع بورسعيد نزولًا قبل المزلقان.

تم استعراض الموقف الحالي للخطوات والإجراءات المبدئية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، حيث تم الانتهاء من إعداد الرسوم الهندسية للمشروع ورفع الإحداثيات في المسار المقترح، فيما يجري حاليًا دراسة موقف شبكات المرافق من المياه والصرف الصحي، والاتصالات والغاز الطبيعي، والكهرباء، لمراعاة كل الملاحظات والتدابير اللازمة قبل البدء في المشروع، والتأكد من عدم تعارضها مع أي مسارات خاصة بكابلات أو خطوط المرافق.

سرعة الانتهاء من كل الإجراءات والتجهيزات المطلوبة للبدء في الأعمال الإنشائية

وشدد محافظ بنى سويف على المختصين بفرع هيئة الطرق، بالتنسيق مع شركة الكهرباء لإنجاز استيفاء الإحداثيات اللازمة، وملاحظاتها على خط سير المشروع، لسرعة الانتهاء من كل الإجراءات والتجهيزات المطلوبة للبدء في الأعمال الإنشائية وعمل جسات التربة، موجهًا بمراجعة ما انتهت إليه الرسومات الهندسية من تعديلات مع قطاع المرور، لدراسة الحركة المرورية والتعديلات المقرر إجراؤها وتوزيع الكثافات المرورية، مع مراعاة النواحي الفنية لأماكن الصعود والنزول من وإلى الكوبري وتأثيراتها على الحركة بالشوارع الفرعية والجانبية.

حضر الاجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام، والمهندس طارق الجزار مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، ومحمد عبداللطيف مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وشيرين حسين مدير المكتب الفني ومسئولو المكتب الاستشاري، والوحدة المحلية وشركات المرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات والغاز، وهندسة السكة الحديد ومركز معلومات شبكات المرافق.