الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يناقش الإجراءات اللازمة لبدء مشروع إنشاء كوبرى الشاملة على الإبراهيمية

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا لمناقشة موقف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء كوبري الشاملة بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة المرورية، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.

وناقش المحافظ التجهيزات والخطوات المطلوبة للمشروع المقرر إنشاؤه أعلى ترعة الإبراهيمية، ومسار الكوبري المزمع الذي يربط منطقة غرب ترعة الإبراهيمية من شارع بورسعيد في اتجاه ميدان العبور، وأعلى السكة الحديد والإبراهيمية وصولًا إلى مديرية الطرق والنقل، بينما يتضمن الاتجاه الآخر الصعود من أمام مديرية الصحة "شرق الإبراهيمية" ثم الارتفاع أعلى المشتل والسكة الحديد والإبراهيمية، نزولًا في اتجاهين، الأول إلى شارع صلاح سالم، والثاني موازٍ للفرعة الأولى المحازية للصعود من شارع بورسعيد نزولًا قبل المزلقان.

تم استعراض الموقف الحالي للخطوات والإجراءات المبدئية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، حيث تم الانتهاء من إعداد الرسوم الهندسية للمشروع ورفع الإحداثيات في المسار المقترح، فيما يجري حاليًا دراسة موقف شبكات المرافق من المياه والصرف الصحي، والاتصالات والغاز الطبيعي، والكهرباء، لمراعاة كل الملاحظات والتدابير اللازمة قبل البدء في المشروع، والتأكد من عدم تعارضها مع أي مسارات خاصة بكابلات أو خطوط المرافق.

سرعة الانتهاء من كل الإجراءات والتجهيزات المطلوبة للبدء في الأعمال الإنشائية

وشدد محافظ بنى سويف على المختصين بفرع هيئة الطرق، بالتنسيق مع شركة الكهرباء لإنجاز استيفاء الإحداثيات اللازمة، وملاحظاتها على خط سير المشروع، لسرعة الانتهاء من كل الإجراءات والتجهيزات المطلوبة للبدء في الأعمال الإنشائية وعمل جسات التربة، موجهًا بمراجعة ما انتهت إليه الرسومات الهندسية من تعديلات مع قطاع المرور، لدراسة الحركة المرورية والتعديلات المقرر إجراؤها وتوزيع الكثافات المرورية، مع مراعاة النواحي الفنية لأماكن الصعود والنزول من وإلى الكوبري وتأثيراتها على الحركة بالشوارع الفرعية والجانبية.

حضر الاجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام، والمهندس طارق الجزار مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، ومحمد عبداللطيف مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وشيرين حسين مدير المكتب الفني ومسئولو المكتب الاستشاري، والوحدة المحلية وشركات المرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات والغاز، وهندسة السكة الحديد ومركز معلومات شبكات المرافق.

بني سويف محافظ بتى سويف الابراهيمية السكة الحديد كوبري الشاملة

مواد متعلقة

ختام امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فى بنى سويف

"النهاردة عيد".. أهالي ببا يحصدون البطاطس الحمراء (فيديو)

تسمم أسرة كاملة بمبيد حشري في بني سويف

12 ساعة.. "مياه بني سويف" تعلن قطع الخدمة عن قرى ببا الثلاثاء

حملة توعية للعاملين بمحطة "صرف صحى تزمنت الشرقية" فى بنى سويف

234 مليون جنيه لدعم 739 مشروعًا صغيرًا فى بنى سويف خلال 2023

انطلاق امتحانات نصف العام لأولى ثانوى فى بنى سويف

تحرير 200 محضر بمخالفات خلال حملة على الأسواق والمخابز ببني سويف

الأكثر قراءة

أول تحرك من فيتوريا لإنقاذ المنتخب.. تغييرات بالجملة فى تشكيل الفراعنة أمام غانا

"ذا بيست".. مبابى وميسى وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل لاعب بالعالم

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

اضطرابات البحر الأحمر تهدد العالم بصدمة تضخمية جديدة وتبعات مؤسفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين