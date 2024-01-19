الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

أُصيب شخص و3 فتيات أشقاء، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق المنيا الزراعي بعد مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، أمام كوبري قرية القضابي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق المنيا الزراعي بعد مركز الفشن جنوب المحافظة أمام كوبري قرية القضابي، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: أحمد عبدالحميد 43 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ورنا أحمد محمد، 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وخلع بالكتف اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومريم أحمد محمد، 18 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وسما أحمد محمد، 16 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز مطاي بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة.

بني سويف المنيا الفشن القضابى انقلاب سيارة

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