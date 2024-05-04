إصابة 10 سيدات فى انقلاب "توك توك" ببنى سويف

أصيبت 10 عاملات، اليوم السبت، في حادث انقلاب توك توك أمام عزبة العبيد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب "توك توك"

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب توك توك أمام عزبة العبيد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات لهن.

انتقال 5 سيارات لمحل الواقعة

وعلى الفور، انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابات فى الحادث هن: ابتسام شعبان سليم، 27 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراعين، حبيبة ربيع طه، 48 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراعين، أمانى سعيد محمد، 28 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، نجاة طه عويس، 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، فاطمة جابر طه، 30 سنة، مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى.

أسماء المصابات

كما أصيبت خيرية عبدالرحمن بخيت، 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع اليسرى، هالة إبراهيم رياض، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، نورا أسامة محمد، 12 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، نادية رمضان محمد، 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليمنى، أسما خليل أحمد، 35 سنة، جرح قطعي بالساعد الأيمن 5 سم.

نقل المصابات للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

ونُقلت المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية لهن، تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من على الطريق.