محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة بمطرانية ببا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المطرانية بمدينة ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، وكان في استقباله نيافة "الأنبا إسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها على رأس كبير من الآباء والكهنة والقساوسة والشماسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد فرحة لكل المصريين.

حضر القداس الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العقيد محمد محسن هاشم نائب المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.

ترأس الأنبا إسطفانوس صلاة القداس وألقى عظة رحب في بدايتها بالمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وضيوفه الكرام، معربا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

محافظ بنى سويف