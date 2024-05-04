السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة بمطرانية ببا

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المطرانية بمدينة ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، وكان في استقباله نيافة "الأنبا إسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها على رأس  كبير من الآباء والكهنة والقساوسة والشماسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد فرحة لكل المصريين.

 

حضر القداس الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العقيد محمد محسن هاشم نائب المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.

ترأس الأنبا إسطفانوس صلاة القداس وألقى عظة رحب في بدايتها  بالمحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم وضيوفه الكرام، معربا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

 

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
بني سويف مطرانية بني سويف عيد القيامة المجيد نائب المحافظ مطرانية ببا

مواد متعلقة

فحص وتوفير العلاج مجانا لأكثر من 2000 مواطن في بني سويف

"الأمية سجن".. الحاجة سعاد تحصل على شهادة محو الأمية في سن الـ76 (فيديو)

إصابة 10 سيدات فى انقلاب "توك توك" ببنى سويف

جهود التضامن الاجتماعى فى بنى سويف

حصاد 31 ألف فدان قمح ببنى سويف

الثلاثاء المقبل.. الوحدات المحلية ببنى سويف تستعد لاستقبال طلبات التصالح

كنائس بنى سويف تستعد لاحتفالات عيد القيامة (صور)

إصابة 6 سيدات بينهن طفلتان إثر انقلاب تروسيكل ببنى سويف

الأكثر قراءة

هل يشكل اتحاد القبائل العربية خطرًا على الأمن القومى المصرى؟.. قصواء الخلالى تصدم المتربصين (فيديو)

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

أندريه زكى: قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يصدر خلال وقت قريب.. ولن نناقش سيامة المرأة قسًا قبل عام 2026

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب