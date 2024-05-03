الجمعة 03 مايو 2024
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محافظات

إصابة 6 سيدات بينهن طفلتين إثر انقلاب تروسيكل ببني سويف

انقلاب تروسيكل -
انقلاب تروسيكل - آرشيفية

أصيبت 6 سيدات بينهن طفلتين، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الزراعي بمركز الواسطى شمال بنى سويف، وتم نقلهن إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 إخطار للجهات الأمنية بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الزراعي أمام قرية كوم ادريجة بمركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 أسماء المصابات

انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابات وهم إيمان محمد بكري 37 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليمنى 5سم، انصار السيد أحمد 61 سنة،  مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، آيه سيد أبوزيد 15سنة،  مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيمن، آيات سيد أبوزيد 3 سنوات،  مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، جنى سيد أبوزيد 8 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، صباح فتحي عيد 37 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى.

تم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي، لتلقين العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

بني سويف الواسطي الإسعاف كوم ادريجة شرطة المجدة

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