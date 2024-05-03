الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حصاد 31 ألف فدان قمح ببني سويف

حصاد القمح - أرشفية
حصاد القمح - أرشفية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكل المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكل الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم. 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 21 حتى 27 أبريل المنقضي، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تم إزالتها  وخدمة الزراعة، استعدادًا لبدء زراعة محصول القطن، حيث تم إزالة متبقيات والبدء في زراعة 10 آلاف و63 فدانًا، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها 12 ألف فدان بجميع مراكز المحافظة.

وفيما يخص محصول القمح، فقد انطلقت عمليات الحصاد في مختلف قرى المحافظة، حيث بدأ المزارعون في توريده إلى الشون والصوامع المحلية، مع توقعات بمحصول وافر بفضل الظروف الجوية المواتية والجهود الزراعية المستمرة، وتسعى المديرية إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية. حيث تم حصاد أكثر من 31 ألف فدان من المساحة المزروعة والبالغ مساحتها 119 ألفًا و267 فدانًا على مستوى المحافظة، بينما تشير الإحصائيات إلى أنه تم توريد أكثر من 14 طنًا إلى الشون والصوامع المختصة.

وبالنسبة للمحاصيل السكرية، فقد نفَّذت المديرية خلال الفترة المُشار إليها 4 زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر، شملت الزيارات قرى منيل موسى، ونعيم وباها وقاي، وأشار التقرير إلى أنه تم توريد 219 ألفًا و403 أطنان من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا.

وتضمن التقرير أيضًا جهود  إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الفترة المذكورة، بإجمالي مساحة 3 قراريط بقرى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن  المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 250 ألفًا و693 مزارعًا.

بينما تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام، وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنظيم دورة تدريبية حول خطة المكافحة المتكاملة لموسم القطن الحالي، كما تم تنفيذ 3 زيارات ميدانية خلال الأسبوع الماضي بمركزي الواسطى وناصر لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

بني سويف محصول القمح محصول القطن زراعة الصوامع

مواد متعلقة

الثلاثاء المقبل.. الوحدات المحلية ببنى سويف تستعد لاستقبال طلبات التصالح

كنائس بنى سويف تستعد لاحتفالات عيد القيامة (صور)

إصابة 6 سيدات بينهن طفلتان إثر انقلاب تروسيكل ببنى سويف

احتفالات وفرحة في موسم حصاد القمح.. الذهب الأصفر يتلألأ في حقول مصر (فيديو)

فسحة بـ5 جنيهات.. حديقة حيوان بنى سويف تستقبل المواطنين (فيديو)

"مياه بنى سويف": تشغيل مراكز شحن العدادات خلال إجازة عيد القيامة وشم النسيم

مصرع طالب صدمه قطار فى الفشن ببنى سويف

إصابة 3 إثر انقلاب سيارة ملاكى فى بنى سويف

الأكثر قراءة

عاجل| "التنمية المحلية": إتاحة "أبلكيشن موبايل" للتعامل على مخالفات البناء

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة