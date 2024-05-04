"الأمية سجن".. الحاجة سعاد تحصل على شهادة محو الأمية في سن الـ76 (فيديو)

تعد الحاجة "سعاد إبراهيم" نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية في محافظة بني سويف، بسبب إصرارها على استكمال تعليمها، حيث تمكنت من تحقيق حلمها بالتعلم والحصول على شهادة محو الأمية في سن الـ76، وذلك بعد تغلبها على الصعوبات التي واجهتها بفضل انضمامها إلى مبادرة "لا أمية مع تكافل" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

تحدثت الحاجة سعاد إبراهيم صاحبة الـ76 عاماً عن بداية رغبتها في التعلم لـ"الدستور"، قائلة “العمر مجرد رقم وكان نفسي أتعلم.. تزوجت في سن الـ13 وعاشت في قرية الفنت الشرقية بمركز الفشن جنوب بنى سويف، ورزقت بـ6 أبناء وقامت بتربيتهم بأفضل طريقة، وقامت بالعمل في الأرض الزراعية”.

وتحدثت الحاجة سعاد عن واقعة تعرضت لها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص، حيث انتهى بها المطاف في مدينة بنى سويف بسبب عدم القراءة والكتابة، هذه الحادثة دفعتها لاتخاذ قرار بالانضمام لفصل محو الأمية ضمن مبادرة "لا أمية مع تكافل"، وقامت بالانضمام إلى الفصل وحضوره 3 أيام كل أسبوع.

وأشارت الحاجة سعاد إلى أنها تمكنت بعد ذلك من تعلم القراءة والكتابة، حيث استطاعت بمفردها كتابة اسمها واسم والدها وقريتها ومركزها ومحافظتها وأي كلمات بكل سهولة ويسر، لتحصل بعدها على شهادة محو الأمية في الـ 76 عامًا ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي “لا أمية مع تكافل”، مؤكدة أنها تستطيع قراءة عناوين الشوارع بكل سهولة، بالإضافة إلى تمكنها من قراءة القرآن الكريم من المصحف بعد سنوات من الحرمان ومعرفة مواعيد تناول العلاج بعد توجيهات الطبيب دون مساعدة أحد.

وفى نهاية حديثها قدمت الحاجة سعاد رسالتها للجميع بضرورة التعليم لأنها تعلمت في سن كبير فالتعليم نور والأمية سجن وأنها ستظل تتعلم حتى الموت.

الحاجة سعاد

الحاجة سعاد

الحاجة سعاد

الحاجة سعاد

الحاجة سعاد

الحاجة سعاد

الحاجة سعاد

الحاجة سعاد

الحاجة سعاد

الحاجة سعاد