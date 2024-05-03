الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كنائس بني سويف تستعد لاحتفالات عيد القيامة (صور)

جانب من استعدادت
جانب من استعدادت كنائس بني سويف

تفقد اللواء سامي علاَّم، السكرتير العام المساعد في بني سويف، اليوم الجمعة، عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد القيامة، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها.

واطمأن السكرتير العام المساعد، إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة؛ لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فورًا.

وكلَّف السكرتير العام المساعد، مسؤولي الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، وتوفير مولدات بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي؛ للحفاظ على استمرار الخدمة.

جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
جانب من استعدادت كنائس بني سويف
بني سويف السكرتير العام المساعد عيد القيامة الكنائس المرور

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