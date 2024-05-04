السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشهد احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة ومشاركة جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس يوسف سمير راعي الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات بالأعياد الدينية والوطنية التي تملأ البلاد تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار.

شهد الاحتفال نواب المحافظ للمناطق الأربع وعدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين ورجال الدولة والدبلوماسيين، وكبار الشخصيات العامة.

محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية بعيد القيامة
عيد القيامة الطائفة الانجيلية محافظ القاهرة نائبا عن مدبولي أخبار محافظة القاهرة

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