الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في بني سويف غدا

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم الترتيبات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024، والتي تبدأ غدًاالأربعاء، بأداء ما يزيد عن 186 ألف تلميذًا وتلميدة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية، والمهارات للصف الرابع واللغة العربية وlct  للصف الخامس، بالتوازي مع أداء طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية.

بينما يؤدي طلاب الثاني الإعدادي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية،فيما تبدأ " غدًا أيضًا" امتحانات النقل للصف الأول الثانوى بمادتي اللغة العربية والتربية الرياضية العسكرية.

ويؤدي ما يزيد عن  545 ألف و267 طالبا وطالبة الامتحان بمختلف المراحل، بواقع ( 246 ألف تلميذًا وتلميدة بالابتدائي  من الصف الرابع إلى السادس في 698 مدرسة (رسمي، لغات، خاص)، و146 ألف و254 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي في 453 مدرسة، 38 ألف و373 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، نظامي وخدمات ومنازل، خلال 92 مدرسة ونحو 53 ألف و758 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني للتعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته (صناعي، زراعي، تجاري) خلال 55 مدرسة، إلى جانب ما يزيد 59 ألف و600 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية، والتي تنطلق 18 مايو الجاري.

أشار وكيل التعليم هاني عنتر، في التقرير الذي عرضه على المحافظ في هذا الشأن، إلى عقده سلسلة من الاجتماعات مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا على تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل على خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

وجرى تشكيل غرفة عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، فضلًا عن التأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة من مديرية الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لتذليل كافة العقبات وخروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مواجهة أعمال الغش بكافة أنواعه وحظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل اللجان، مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون حرصًا على انضباط سير العملية الامتحانية، علاوة على غلق أبواب المدرسة عقب دخول الطلاب في المواعيد المحددة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدارس والمسموح لهم بمتابعة أعمال الامتحانات، والتوجيه بضرورة إطلاع أعضاء اللجان على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين باللجنة وعدم تأخر الملاحظين عن الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة.
 

بني سويف محافظ بني سويف التربية والتعليم الامتحانات الفصل الدراسي الثاني

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