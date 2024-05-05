الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعرف على أماكن قضاء إجازة شم النسيم فى بني سويف

الممشي السياحي
الممشي السياحي

تمتلك محافظة بنى سويف العديد من الأماكن الترفيهية ما بين حدائق ونوادي ومتنزهات لقضاء إجازة عيد الربيع شم النسيم.

وتقدم «الدستور» خدماتها لأهالي المحافظة للتسهيل عليهم والوصول إلى تلك الأماكن لقضاء إجازة عيد الربيع شم النسيم.

- حديقة الحيوان نهاية شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف وتميز بوجود الحيوانات المتنوعة والتي كونها سببًا للاحتفال بداخلها وسعر التذكرة 5 جنيهات، وتفتح الحديقة أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء، حيث يتم استقبال الزائرين بعد تقديم كافة التسهيلات للمترددين.

- الكورنيش السفلي والممشى السياحي بمدينة بنى سويف حيث يتم الدخول مجانًا إلى المكان، حيث يحتوي على  النافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، ومجمعين كافيهات ومحلات تجارية، بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وتم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش ذات طراز معماري يليق بالمنطقة.

- كورنيش النيل لتواجد العديد من النوادي والتي تطل على مياه النيل وتختلف الأسعار باختلاف النوادي والخدمات التي تقدم للمواطن.

- وهناك عدد من الكافيهات والمطاعم والتي تقدم خدماتها للزائرين بشكل متميز، وتختلف الأسعار باختلاف المكان والخدمة التى يحصل عليها.

وفى سياق اخر، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تكليفاته للتنفيذيين بمراجعة استعدادات الحدائق والمتنزهات العامة، للاطمئنان لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بشم النسيم، مع التشديد على متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومستوى الخدمات والمرافق ومدى تحقيق السيولة المرورية.

وأشار إلى توجيهاته لرؤساء المدن ومسؤولى مشروعات النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها وتوفير  الخدمات،والمرور الميداني للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال تلك الاحتفالات.

بني سويف عيد الرييع شم النسيم حديقة الحيوان المطاعم

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