انتظام المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ببنى سويف

واصل هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، متابعته تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الشهادتين الاعدادية والثانوية بمختلف الإدارات التعليمية، جاء ذلك خلال تفقده قاعات المراجعات النهائية بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبدالله المصري بتزمنت الشرقية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية يرافقه أحمد عزت مدير إدارة بني سويف.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام الطلاب في المراجعات النهائية المجانية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز وتهيئة القاعات بالشكل المطلوب وتم الاستعانه بنخبة من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات.



وأكد حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم خدمة تعليمية متميزة وانطلاقًا من مسؤولية الوزارة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم الترتيبات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024، والتي تبدأ "غدًا الأربعاء "بأداء ما يزيد عن 186 ألف تلميذًا وتلميدة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية والمهارات للصف الرابع واللغة العربية وlct للصف الخامس، بالتوازي مع أداء طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية بينما يؤدي طلاب الثاني الإعدادي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية،فيما تبدأ " غدًا أيضًا" امتحانات النقل للصف الأول الثانوى بمادتي اللغة العربية والتربية الرياضية العسكرية.

حيث يؤدي ما يزيد عن 545 ألف و267 طالبا وطالبة الامتحان بمختلف المراحل، بواقع ( 246 ألف تلميذًا وتلميدة بالابتدائي من "الصف الرابع إلى السادس " في 698 مدرسة ( رسمي، لغات، خاص )و 146 ألف و254 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي في 453 مدرسة، 38 ألف و373طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام " نظامي وخدمات ومنازل " خلال 92 مدرسة ونحو 53 ألف و758 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني للتعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته ( صناعي، زراعي، تجاري ) خلال 55 مدرسة،بجانب ما يزيد 59 ألف و600 طالبا وطالبة بالشهادة الإعداديةوالتي تنطلق 18 مايو الجاري.

1000037655

1000037664