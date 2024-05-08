"تعليم بنى سويف" تكشف تفاصيل أول يوم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولى التعليم سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/ 2024، والتي بدأت اليوم بمختلف سنوات وصفوف النقل في كل المراحل التعليم (ابتدائي/ إعداداي/ ثانوي عام وفني)، وتستمر حتى 23 مايو الجاري.

وأدى ما يزيد على 21 ألفًا و755 طالبًا وطالبة من طلاب نظامي وخدمات ومنازل الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الرياضية العسكرية خلال 92 مدرسة ثانوي في مدن وقرى المحافظة، بجانب أداء طلاب صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الامتحانات، حيث أدى ما يزيد على 165 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الامتحان في اللغة العربية والمهارات للصف الرابع، واللغة العربية وlct للصف الخامس.

فيما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، وعددهم 146 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية للصف الأول والدراسات الاجتماعية للصف الثاني، فيما أدى ما يزيد على 53 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه (صناعي، تجاري، زراعي) خلال 53 مدرسة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على تقرير متابعة أعده وكيل الوزارة هاني عنتر، والذي أشار خلاله إلى متابعته الامتحانات وتفقده عددًا من اللجان بإدارة تعليم بني سويف، وشملت تفقد لجان مدرسة شجرة الدر الابتدائية والشهيد صفوت ومدرسة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده الرسمية لغات، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، حيث تبادل وكيل التعليم الحوار مع التلاميذ حول مستوى الامتحان وجودة الطباعة ومدى مطابقتها مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

هذا بالإضافة إلى تواصل وكيل الوزارة مع غرف العمليات بالإدارات للاطمئنان على دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت، والتي تشمل على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪، وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15% في وقت واحد.

متابعة أعمال الامتحانات

أكد وكيل التعليم متابعة أعمال الامتحانات أولًا بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية، لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحانات حفاظًا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، إلى جانب المتابعة المستمرة للمدارس والعمل على توافر كل التسهيلات اللازمة لكل عناصر المنظومة، ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

جاء ذلك مع الالتزام بكل التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد على توقيع القائمين على الامتحانات على إقرار الموانع، كذلك التوقيع على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء الامتحان بوقت كاف لضمان انضباط اللجان، وكذلك حظر دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية من سماعات أو ساعات حديثة، والتشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.

هذا ومن المقرر أن يؤدى غدًا الخميس، طلاب الصف السادس الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والصف الأول الإعدادي اللغة إنجليزية، والصف الثاني الإعدادي الهندسة والتربية الفنية، والصف الثاني الثانوي اللغة العربية والتربية العسكرية.