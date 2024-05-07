مريض نفسي يقتل والده ويحرق جثته فى بني سويف

أقدم شاب على طعن والده بآلة حادة سكين، اليوم الثلاثاء، وأشعل النار في جثمانه بواسطة إلقاء أسطوانة غاز صغيرة عليه، بإحدى قرى مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بوقوع حادث مصرع شخص ويدعي "ف. ع" على يد نجله وبه حالة من الاضطراب العقلى ويدعى "س. ف" وقام الأخير بحرق جثمانه بعد طعنه.

وانتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزى، لإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي الجثة، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.