تعرف على إجراءات ضبط التشغيل وتطبيق مقابل الانتظار بساحة سوق السيارات ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل بساحة سوق بيع السيارات بمنطقة شرق النيل بعد افتتاحه للتشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أهمية المشروع الذي يخدم أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة في مجال عرض وبيع السيارات المستعملة، لاسيما وأنه تم تدعيمه بالعديد من الخدمات التوثيقية اللازمة لعمليات البيع والشراء، فضلًا عن الخدمات التأمينية.



وورد التقرير الذي أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات برئاسة مؤمن علي ذكي، والمتضمن الإشارة إلى انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، وأفادت اللجنة بأنه تم دخول 135 سيارة الجمعة الماضي، جميعها تتبع المواطنين فيما تم بيع 3 سيارات، مباشرة بين المواطنين، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري، وسط إقبال من بعض المحافظات المجاورة مثل الفيوم والمنيا وضواحي محافظة الجيزة، حيث يفتح السوق أبوابه يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً.

وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أنه تم تطبيق مقابل انتظار السيارة داخل الساحة 30 جنيهًا فقط مقابل انتظار السيارة داخل الساحة، اعتبارًا من الجمعة الماضي 3 مايو الجاري، مع مراعاة رسم الدخول بالمقارنة بباقي أسواق السيارات في بعض المحافظات الأخرى والتي تتراوح بين 50 إلى 70 جنيهًا، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تركيب تندات انتظار لتوفير سبل الراحة للمواطنين من خلال أماكن انتظار مناسبة وحماية لهم أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس، فيما تقوم اللجنة بدراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها، والتي تشمل تقديم مأكولات، مشروبات، تصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات.

وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كل التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لا سيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.