بعد تصويره.. إلغاء امتحان طالبة ببنى سويف استقبلت الإجابات على تليفونها

كشف هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، عن الإجراءت القانونية المنفذة حيال قيام طالبة منازل في الصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف، والتي قامت بتصوير الامتحان بتليفونها المحمول واستقبال الإجابات.

حيث تم عقب ضبط الطالبة اتخاذ الإجراء القانوني وتطبيق عليها ما جاء في القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧ و٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ والقرار الوزاري ٣٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال الامتحان والحرمان الخاص والغش بالامتحان والذي يقضي بإلغاء الامتحان لهذا العام واعتباره عام رسوب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الملاحظين ومجازاتهم طبقًا للقانون.

وأفاد وكيل الوزارة، بأنه قام بإحاطة علم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بالواقعة خلال متابعة سيادته اللحظية لمستجدات الوضع وسير منظومة إجراء الامتحانات في سنوات النقل، والذي وجه بسرعة اتخاذ ما يلزم حيال الواقعة، مضيفا أنه على تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم التي تتابع لحظيًا كل تفاصيل منظومة الامتحانات في كل سنوات النقل في تلك الفترة التي تشهد إجراء امتحانات النقل لكل المراحل التعليمية على مستوى محافظات مصر.

فى سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولى التعليم، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للعام الحالي 2023 /2024، والتي بدأت "أمس" بمختلف المراحل التعليم وتستمر حتى 23 مايو الجاري.

حيث أدى اليوم طلاب السادس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والذي يزيد عددهم على 80 ألف تلميذ وتلميذة في 698 مدرسة "رسمي وخاص"، بالتزامن مع أداء نحو 146 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي والهندسة والتربية الفنية للثاني الإعدادي داخل 453 مدرسة.