قتل أبوه وحرق جثته.. حبس مريض نفسي في بني سويف

صرحت نيابة مركز الواسطى في بني سويف، بدفن جثة عجوز لقى مصرعه على يد نجله "مريض نفسي"، بعدما طلب منه أموالًا فرفض الأب تلبية طلبه فطعنه طعنة نافذة في ظهره ثم أشعل النيران في جثته عن طريق أسطوانة بوتاجاز صغيرة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح جثة الأب القتيل وبيان ما بها من إصابات ومعرفة ظروف الحادث وملابساته.

وكان فريق من النيابة العامة انتقل إلى قرية فوه التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، لمعاينة موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، أن القتيل يدعى "ف.ع.خ" 62 عامًا، وله منزل مكون من طابقين ويعيش مع نجله فيه المتهم ويدعى "س.ف.غ." 27 سنة، وأن مشادة كلامية وقعت بين القتيل ونجله في المنزل يوم 6 مايو الماضي، بسبب طلب نجله شراء علبة سجائر، إلا أن المجني عليه رفض فأحضر نجله سكين وطعنه به وأحضر أسطوانة بوتاجاز صغيرة موجودة في المنزل وأشعل النيران في جثته.

وأكدت المعاينة الأولية من قبل فريق النيابة العامة، أن القاتل مريض نفسي وكان بمستشفى الأمراض النفسية وخرج من فترة وأقام مع والده في المنزل بقرية افوة.