12 مايو.. يوم تعريفي بالمنح في دراسات وخدمات الإعاقة بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تنظيم اليوم التعريفي بمنح المهنيين والأكاديميين في مجالات دراسات وخدمات الإعاقة الأحد المقبل، لإتاحة الفرص الدراسية وإجراء البحوث في العديد من المجالات العلمية والأدبية في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوي الماجيستير والدكتوراه وما بعدها، وذلك بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر.

ينظم اليوم تحت إشراف الدكتور طارق علي، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير سيد معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة إيمان جاد قنديل مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية المنح المقدمة من هيئة فولبرايت في تعزيز منظومة البحث العلمي من خلال تمكين الباحثين من الحصول على درجات علمية دولية من جامعات أمريكية مرموقة، وتشجيع كافة الباحثين على التقدم للحصول على المنح الممولة من الهيئة فى العديد من المجالات، موضحا أن الجامعة تسعى دائما لنشر كافة المنح المقدمة من الهيئة لدعم أعضاء المجتمع الجامعي على مستوي كافة التخصصات.

دوري كأس لكرة القدم الخماسية

وفى سياق آخر، نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة دوري كأس لكرة القدم الخماسية بين أقسام الكلية، تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد فاروق عميد الكلية والدكتورة امل عبد الغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلًا عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية.