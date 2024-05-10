الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

يستمر لـ6 ساعات.. "مياه بني سويف" تعلن مواعيد انقطاع الخدمة بمركزي سمسطا وببا

مياه الشرب - أرشفية
مياه الشرب - أرشفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الجمعة، ضعف المياه عن مدينة سمسطا وتوابعها  غدا السبت من الساعة 10 صباحًا وحتي الساعة 4 عصرًا، وذلك لوجود أعمال صيانة الكهرباء بمحطة مياه الشيخ عابد بمركز سمسطا وتوقفها.

كما أعلنت شركة مياه الشر والصرف الصحي انقطاع المياه عن قري أبو شربان، طرشوب، أبو دخان بمركز ببا  غدا السبت  من الساعة 10 صباحًا وحتي الساعة 3 عصرًا، وذلك لإستكمال أعمال مبادرة حياة كريمة بمركز ببا وربط خط 12 بوصة بلاستيك بقرية أبو شربان بمركز ببا.

وأهابت الشركة بالمواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827.

بني سويف سمسطا ببا شركة مياه الشرب سيارات مياه

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