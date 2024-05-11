السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص 63 ألف مريض عيون ببنى سويف

جانب من فحص مرضى
جانب من فحص مرضى العيون

أعلنت جمعية "الأورمان" عن توقيع الكشف الطبي على 63 ألفًا و54 مريض عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف، منذ بداية عملها بالمحافظة حتى الآن، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.  

وأكدت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، على توفير كل سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

فحص 63 ألف مريض

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، إنه تم الكشف الطبي على 63 ألفًا و54 مريضًا، وإجراء 12 ألفًا و289 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، بالإضافة إلى تسليم 5 آلاف و520 نظارة طبية.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف، التي تذلل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تجري مسحًا اجتماعيًا للفئات المستحقة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وأشار إلى أن جمعية "الأورمان" لها إسهامات عديدة في الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض بني سويف، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

ونجحت جمعية "الأورمان" حتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض، وإجراء 213 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم  172 ألفًا و848 نظارة طبية لغير القادرين.

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