بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا أثناء رحلتهم من أسوان إلى القاهرة

استقبلت محافظة بني سويف، الباخرة السياحية "داركوم (فندق عائم) خلال رحلتها بين أسوان والقاهرة، وعلى متنه فوج قوامه 39 سائحًا إنجليزيًا، وكان في استقبال الفوج رانيا عزت، مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

وأعدَّت الإدارة العامة للسياحة، ونفَّذت برنامجًا سياحيًا، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظ.

وأعرب الفوج الإنجليزي عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كل التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.