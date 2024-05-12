الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اليوم العالمي للتمريض

مدير مستشفى بنى سويف التخصصى يكرم عددًا من طواقم التمريض (صور)

التكريم
التكريم

نظم مستشفي بنى سويف التخصصي، اليوم، احتفالية لتكريم عدد من التمريض بالمستشفى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، لتميزهن فى العمل وجهودهن خلال الفترة الماضية فى الارتقاء بمنظومة العمل داخل المستشفى.

ونقل د. أحمد محمود صادق، مدير عام المستشفى خلال الاحتفالية تحيات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة للحضور بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، نظرًا لجهودهن ومساعدتهن المرضي والظهور بصورة مشرفة أمام الجميع.

وقدم د. أحمد صادق، خلال اللقاء التحية لجميع الحضور معبرًا عن سعادته بوجوده بين هيئة التمريض  لتكريمهن بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، مشيرًا إلى أن هيئة التمريض بالمستشفي يستحقون التكريم جميعًا لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى ومساعدتهم الأطباء، فى تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى، وأن تكريم اليوم ضمن  نهج تنتهجه إدارة  المستشفى لتشجيع مختلف العاملين بالمستشفى على المزيد من التميز وبذل الجهد للارتقاء بالخدمة الطبية، وخلق روح المنافسة بينهم، ودعمهم وحثهم على تقديم الأفضل.

حضر الحفل الدكتورة إيمان البنا، نائب مدير المستشفى، وخالد فايز، المدير المالي والإداري بالمستشفي وفاطمة أحمد، مديرة التمريض.

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