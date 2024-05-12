الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بدء فعاليات أنشطة مشروع تمكين الشباب ورفع الوعى فى الصحة الإنجابية ببنى سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

شهد د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء الافتتاحي لبدء فعاليات أنشطة مشروع تمكين الشباب، ورفع الوعي في مجال الصحة الإنجابية، وتدريب منسقى وحدات السكان وأعضاء شباب مبادرة ألف قائد سكاني، ويتم تنظيمه بالتعاون بين المحافظة "وحدة السكان" والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ومحمود جبر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ومحمد سيد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وأعضاء الجهاز التنفيذي من وكلاء الوزارات ومديري المديريات ومسئولى وحدات السكان بالوحدات المحلية والمديريات والمناطق والهيئات والأزهر والكنيسة، ومنسقي الـ40 مجلسًا قرويًا وبعض شباب مبادرة ألف قائد سكاني.

وأكد المحافظ أهمية تدريب وتأهيل العاملين في ملف السكان من الأجهزة التنفيذية والمتطوعين بالمبادرة التي أطلقتها المحافظة "1000 قائد سكاني"، مشيرًا إلى أن خطة العمل المتعلقة في هذا الملف ترتكز على استكمال الجهود في بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية، لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية المتابعة والتقييم الميدانية للأنشطة السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس السيسي، والمبادرات والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين.

ونوه المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بمجابهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، وذلك من خلال التنسيق بين كل الشركاء من الأجهزة الرسمية والأهلية للحد من التضخم السكاني ورفع وعي المجتمع بها، وخفض معدلات النمو السكاني من خلال تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الهام، لا سيما مع قيام الدولة ببذل جهود كبيرة للارتقاء بحياة المواطنين في كل القطاعات والمجالات، لإحداث التوازن بين الزيادة في السكان ومعدل النمو الاقتصادي، والارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري وتحسين خصائصه المعرفية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جهته ثمن نائب المحافظ، المشرف العام على وحدة السكان، التعاون البناء بين المحافظة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وكل الشركاء في الدفع بملف السكان من خلال الحرص على رفع قدرات العاملين في برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم، وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الفترة السابقة شهدت نشاطًا مكثفًا تضمن عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات والزيارات الميدانية لمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية، تم خلالها تنفيذ حزمة من الخطوات والإجراءات العملية شملت تشكيل الوحدات الفرعية للسكان على مستوى الوحدات المحلية والقروية، واختيار المنسقين، والاتفاق على خطة العمل وآليات التنفيذ، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق وفي ضوء التعاون مع وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.

من ناحيته أعرب مدير وحدة السكان عن تقديره للدعم الذي تتلقاه الوحدة من المحافظ د. محمد هاني غنيم والإشراف المباشر من نائبه بلال حبش، موضحًا أن البرنامج التدريبي يأتي تفعيلًا لخطة السكان 2024، ومن خلال دمج محورين من محاور الاستراتيجية الوطنية السكان، وهما (الاستثمار في الثروة البشرية والتعليم والتعلم) والمتضمنة تدريب المنسقين وشباب المبادرة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، حيث يتم عقد التدريب على مدار يومين بالمجلس الشعبي المحلي.

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بني سويف محافظ بني سويف المجلس القومي للمرأة الصحة الإنجابية تنظيم الأسرة

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