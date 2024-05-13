مدير مديرية أوقاف بني سويف: الإمام بلا قراءة ضعيف الحجة والبرهان

عقدت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم، برنامج البناء الثقافي للأئمة تحت عنوان أهمية القراءة في حياة الداعية، في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية وبتويجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور الدكتور عبدالرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف ومتابعة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية والشيخ علي دياب عبدالله مدير إدارة بندر بني سويف.

حاضر في اللقاء الأستاذ الدكتور مبروك عبد العظيم أحمد أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وأكد فى كلمته على الأهمية الكبرى للقراءة في حياة الداعية حيث تعتبر هي الغذاء المعنوي للداعية والإمام الذي يقرأ ويتوسع في القرآءة يكون ذا ملكة علمية كبيرة.

وأشار إلى كون القراءة تساعد الإمام على فهم معاني النصوص وكذلك الربط بين هذه المعاني والنقد والإستدلال والإستنتاج والتذوق والحكم وحل المشكلات والابتكار، وأن القراءة نشاط فكري وعقلي وبصري يساعد الإمام على مهارة التعبير والإلقاء وذلك لتوافر الحصيلة اللغوية لدى الإمام، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية من توفير الموسوعات العلمية والندوات العلمية والتثقيفية والدورات التدريبية والحالة العلمية الهائلة التي تتبناها وزارة الأوقاف اليوم.

وحث الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف خلال كلمته الأئمةَ على استغلال الوقت في القرآءة والإطلاع لإن الإمام بلا قراءة ضعيف الحجة والبرهان، فجندي بلا سلاح لا يستطيع أن يدافع عن وطن وكذلك الإمام بلا قرآءة وعلم لا يستطيع أن يحمي مكانه، مستشهداََ بأن أول ما نزل من القرآن الكريم كان يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآءة فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

وأكد أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شئ من الدنيا غير العلم فقال تعالى (وقل رب زدني علما) وكذلك حث نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه على التعلم والقرآءة، وقد ختم كلمته بتوجيه الأئمة لاغتنام الفرص التي تمنحها الوزارة اليوم للقرآءة والتعلم من خلال كتبها ومجالسها العلمية وندواتها ودوراتها والكثير مما تقدمه الوزارة لبناء إمام متكامل دعويا وعلميا وتثقيفيا، وقد ختم كلمته بالدعآء لمصر أن يحفظها الله تعالى من كل مكروه وسوء اللهم آمين، وقد أشتمل اللقاء على مقرآة للأئمة الحضور ومجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

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