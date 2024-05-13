متابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع والمأكولات الشعبية فى بنى سويف

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، في بني سويف، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية واللحوم والمأكولات الشعبية، حيث تفقد عددًا من محلات الجزارة واللحوم البلدية والمطاعم الشعبية بمدينة بني سويف، ورافق السكرتير خلال جولته مديرو حماية المستهلك، والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، والتموين والتنفيذيون المعنيون بديوان عام المحافظة.

واطمأن السكرتير العام المساعد على التزام المحال والمطاعم المشاركين في المبادرة، حيث تبادل الحديث مع أصحاب تلك المحال ومع المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والتعاون مع الحكومة لتخفيض الأسعار، لتكون في متناول المواطن البسيط خاصة في السلع الأساسية والمأكولات الشعبية.

وحرصت اللجنة على مراجعة الالتزام بالشهادات الصحية، وإجراءات واشتراطات الصحة السلامة والصحة المهنية، ومستوى نظافة المحال التجارية، لا سيما المطاعم، وتم التشديد على الالتزام بالضوابط والاشتراطات حفاظًا على صحة وسلامة المواطن، وأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات في هذا الشأن.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة، وفي إطار تكليفات الحكومة وحرصها لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتي لاقت تجاوبًا من أصحاب المحال التجارية والمطاعم والجزارين، مؤكدين ترحيبهم بالمبادرة التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.