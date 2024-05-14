الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزيرة الهجرة تزور بني سويف اليوم

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

يستقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، السفيرة سُها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال زيارتها للمحافظة، والتي تضمن حضور ندوة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية بقاعة نادي الإدارة المحلية كورنيش النيل.

كما تقوم الوزيرة والمحافظ بزيارة جمعية شباب الخير  بجوار مؤسسة رعاية الأيتام بمدينة بني سويف، وتختتم وزيرة زيارتها لمحافظة بنى سويف بتفقد أعمال القافلة الطبية بعزبة على حمودة بشرق النيل.

وفي سياق آخر، تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

أشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة حياة كريمة.     

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية العواونة مركز اهناسيا، ضمت 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية عظام،تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1945مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 217، معمل طفيليات 46، حالات الأشعة العادية 8، استصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 175حالة، تحويل 3حالات  للمستشفي لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة، جرى عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

بني سويف وزيرة الهجرة محافظ بني سويف على حموده قافلة طبية

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