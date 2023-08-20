أسعار البيض اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع

البيض من السلع الغذائية التي تعتمد علي العرض والطلب، فقد شهدت أسعار البيض إرتفاع في الأسعار مع بداية السبوع، والبيض من السلع التي لا تقبل التخزين .

وتقدم الـ" الدستور" إلي متابعيها أسعار طبق البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

ارتفع أسعار طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين 109 جنيه إلى 112 جنيه، وتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ 120 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وارتفع سعرطبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين 107 جنيهات إلى 110 جنيهات، وتصل إلى المستهل في الأسواق بـ 117 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وارتفع طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين 119 جنيها إلى 121 جنيه، وتصل إلي المستهل في الأسواق بـ 128 جنيها للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 108.5جنيها للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 108 جنيها للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 110 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض )107 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 107.75 جنيها للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 109 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( البني ) 109.75 جنيها للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة الصالحية ( البني ) 109 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركةأكتوبر ( الأبيض ) 107 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة أكتوبر ( البني ) 109 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )107 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 109 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركةكمشيش ( البني ) 110 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم في شركة رشاد حمزه ( البني ) 109.75 جنيها للكرتونة.