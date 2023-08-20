أسعار الفراخ  فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023

يكثر البحث عن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن للاستعلام عن أسعارها، وهل ما زالت مستقرة أم شهدت ارتفعت من جديد، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار مختلف أنواع الدواجن.



أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم في مصر الأحد 20-8-2023



في التقرير التالي نعرض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مصر الأحد 20-8-2023 وآخر تسعير لكرتونة البيض.

أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 58 جنيهًا.

الفراخ الساسو 103 جنيهات.

الفراخ البلدي 112 جنيهًا.

أمهات بيضاء 57 جنيهًا.

بياض أبيض سلك 57 جنيهًا.

بياض أبيض أرضي 59 جنيهًا.

بياض أحمر سلك 62 جنيهًا.

بياض أحمر أرضي 66 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات 19.50 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان 15.75 جنيه.

كتكوت ساسو 12 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 14 جنيهًا.

كتكوت بلدي 8.50 جنيه.

كتكوت هجين 10.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه.

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض

بيض أبيض 108 جنيهات.

بيض أحمر 110 جنيهات.

بيض بلدي 120 جنيهًا.



أسعار البط

بط بغال جرموه عمر يوم 27 جنيهًا.

بط مسكوفي عمر يوم 29 جنيهًا.

بط فرنساوي عمر يوم 8 جنيهات.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 22 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر يوم 35 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 50 جنيهًا.

كيلو بط بلدي 100 جنيه.

كيلو بط مولار 65 جنيهًا.

كيلو بط فرنساوي 50 جنيهًا.

كيلو بط مسكوفي 100 جنيه.



أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 65 جنيهًا.

رومي أبيض شهر/كيلو 145 جنيهًا.

رومي برونزي 300 جرام 45 جنيهًا.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيهًا.

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيهًا.



استقرار أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 22,000 جنيه.

علف نامي 21% 21,950 جنيه.

علف ناهي 19% 21,850 جنيه.

علف بادي نامي 21,5% 20,650 جنيه.

علف بيض انتاجي 16% 17,300 جنيه.

علف بيض انتاجي 18% 17,750 جنيه.

