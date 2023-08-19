السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 19-8-2023

مواد البناء
مواد البناء

يمكن للمواطنين الاطلاع على أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت السبت 19-8-2023، من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها موقع الدستور للقراء يوميا، والتي تشمل العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف مجالات الحياة، وتهم قطاعا كبيرا من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.


أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 19-8-2023

استقرار في أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 19-8-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية، حيث نستورد أكثر من 20% من صناعة الحديد والصلب في مصر من الخارج بالعملات الأجنبية، وإليكم الأسعار بالتفصيل من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب:

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 33100 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 33500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 33100 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 32800 جنيه للطن.

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ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 18 غسطس في بورصة الدواجن

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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 31000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 31500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 31000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو نحو 30000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 31000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 33100 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33000 جنيه للطن.
 

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-8-2023 

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أسعار الفضة اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة المعادن

 

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين


سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1750 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1710 جنيهات.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1690 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1690 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1770 جنيها.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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