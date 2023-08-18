الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-8-2023 

مواد البناء
مواد البناء

يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وأهمها سعر الحديد والأسمنت باعتبارهم أهم مواد لمستلزمات البناء العمراني لذا يرصد  التجار والعاملين في قطاع التجار أسعارها بشكل يومي.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-8-2023 
 ننشر في هذا التقرير أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-8-2023 وفق اخر تحديث للأسعار في السوق المصري

 

أسعار  الحديد اليوم 

حديد عز 33,100 جنيه
حديد بشاى 33,500 جنيه
حديد العتال 32,800 جنيه
حديد عطية 32,000 جنيه
حديد سرحان 31,000 جنيه
حديد المراكبى 33,000 جنيه
حديد المصريين 32,500 جنيه
حديد الكومى 31,000 جنيه
حديد المعادي 31,000 جنيه
حديد بيانكو 30,000 جنيه
حديد العشري 31,500 جنيه
حديد مصر ستيل 31,000 جنيه
 

اسعار الأسمنت اليوم 

أسمنت المسلح 1,750 جنيه
أسمنت النصر 1,700 جنيه
أسمنت الفهد 1,620 جنيه
أسمنت المعلم 1,685 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,680 جنيه
أسمنت المخصوص 1,700 جنيه
أسمنت العسكري 1,700 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,690 جنيه
أسمنت حلوان 1,710 جنيه
أسمنت السويدي 1,800 جنيه
جنوب الوادي 1,710 جنيه
اسمنت السهم 1,680 جنيه
أسمنت أسيوط 1,710 جنيه
العسكري بني سويف 1,700 جنيه
أسمنت الصعيد 1,780 جنيه
أسمنت المهندس 1,780 جنيه
أسمنت التعمير 1,740 جنيه
أسمنت المنيا 1,730 جنيه
أسمنت الممتاز 1,720 جنيه
أسمنت تايتان 1,730 جنيه
أسمنت المصريين 1,750 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,790 جنيه
أسمنت الماكس 1,915 جنيه
أسمنت السويس 1,780 جنيه
أسمنت النهضة 1,800 جنيه
أسمنت أسوان 1,770 جنيه
أسمنت السد العالي 1,750 جنيه
أسمنت قنا 1,820 جنيه
أسمنت البرج 1,790 جنيه
أسمنت المصري  1,770 جنيه
 

سعر الرمل والزلط 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه
 
سعر الطوب الأحمر 

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه

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