يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وأهمها سعر الحديد والأسمنت باعتبارهم أهم مواد لمستلزمات البناء العمراني لذا يرصد التجار والعاملين في قطاع التجار أسعارها بشكل يومي.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-8-2023

ننشر في هذا التقرير أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-8-2023 وفق اخر تحديث للأسعار في السوق المصري





أسعار الحديد اليوم



حديد عز 33,100 جنيه

حديد بشاى 33,500 جنيه

حديد العتال 32,800 جنيه

حديد عطية 32,000 جنيه

حديد سرحان 31,000 جنيه

حديد المراكبى 33,000 جنيه

حديد المصريين 32,500 جنيه

حديد الكومى 31,000 جنيه

حديد المعادي 31,000 جنيه

حديد بيانكو 30,000 جنيه

حديد العشري 31,500 جنيه

حديد مصر ستيل 31,000 جنيه



اسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1,750 جنيه

أسمنت النصر 1,700 جنيه

أسمنت الفهد 1,620 جنيه

أسمنت المعلم 1,685 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,680 جنيه

أسمنت المخصوص 1,700 جنيه

أسمنت العسكري 1,700 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,690 جنيه

أسمنت حلوان 1,710 جنيه

أسمنت السويدي 1,800 جنيه

جنوب الوادي 1,710 جنيه

اسمنت السهم 1,680 جنيه

أسمنت أسيوط 1,710 جنيه

العسكري بني سويف 1,700 جنيه

أسمنت الصعيد 1,780 جنيه

أسمنت المهندس 1,780 جنيه

أسمنت التعمير 1,740 جنيه

أسمنت المنيا 1,730 جنيه

أسمنت الممتاز 1,720 جنيه

أسمنت تايتان 1,730 جنيه

أسمنت المصريين 1,750 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,790 جنيه

أسمنت الماكس 1,915 جنيه

أسمنت السويس 1,780 جنيه

أسمنت النهضة 1,800 جنيه

أسمنت أسوان 1,770 جنيه

أسمنت السد العالي 1,750 جنيه

أسمنت قنا 1,820 جنيه

أسمنت البرج 1,790 جنيه

أسمنت المصري 1,770 جنيه



سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 190 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه



سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه