سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

تتصاعد حدة البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، بالتزامن مع بداية موسم العمرة الجديد 1445/2023 مع شهر محرم الجاري، بالإضافة إلى أن الأراضي السعودية بها أكبر جالية مصرية للعاملين بالخارج، لذلك يرغب ذويهم في معرفة أسعار صرف العملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

نعرض من خلال التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة وفقًا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة الأجنبية وهي كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 8.18 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل سعر تداول الريال إلى نحو 8.03 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال إلى مستوى 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي وصل الريال السعودي إلى مستوى 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني يتداول الريال بنحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل الريال إلى مستوى 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل الريال إلى مستوى 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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