الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

المرحلة الثانية للتنسيق 2023 أدبي.. المواعيد والرابط

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يتابع طلاب الثانوية العامة إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق 2023 أدبي وذلك قبيل إعلان نتائج المرحلة الأولى التي من المتوقع أن تكون خلال ساعات وفقا لما تم إعلانه مسبقا حيث يتم الإعلان الحد الأدنى للتقديم لكافة طلاب الشعب الدراسية في المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية للتنسيق 2023 أدبي.. المواعيد والرابط

يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موعد تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 2023 أدبي عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) خلال المؤتمر الصحفي المزمع أن ينعقد غدا الاثنين 14 أغسطس 2023 لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.

يذكر أن المرحلة الأولى من التنسيق قد انطلقت فور إعلان نتيجة الثانوية العامة واستلام بيانات نجاح الطلاب في الشهادة الثانوية واستمر تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام خلال الفترة من يوم 5 - 9 أغسطس عبر الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة التعليم العالي لتلقي رغبات الطلاب.

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أماكن تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022-2023 التقديم في المراحل المختلفة من التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بالانترنت أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية في كافة المحافظات ويتميز تسجيل رغبات الطلاب الرقمي بتوفير وقت السفر والتنقل بين المحافظات حيث يمكن للطالب تسجيل الرغبات في محافظته دون عناء الزحام أمام مكاتب التنسيق.

كما يتميز التنسيق الإلكتروني بتسجيل الطالب رغباته بنفسه ومراجعتها والتعديل فيها مما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات طوال الفترة التي خصصها مكتب التنسيق لمرحلة التنسيق التي سيقدم بها الطالب، وذلك حتى قبيل غلق باب التسجيل بلحظات.

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الكليات المتاحة للشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية 2023

هناك العديد من الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية من التنسيق ويمكن التقديم فيها وهى كما يلي:-

  • كلية الآداب.
  • كلية التربية.
  • كلية التجارة (انجلش، عربي).
  • كلية الحقوق.
  • كلية التربية النوعية.
  • كلية الفنون الجميلة.
  • كلية دار العلوم.
  • كلية الخدمة الاجتماعية.
  • كلية السياحة والفنادق.
  • كلية التربية الرياضية.
  • كلية التكنولوجيا والتنمية.

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