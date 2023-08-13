بالأرقام.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

يزداد البحث عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 مع انتهاء تنسيق المرحلة الأولى الخميس الماضي وفي انتظار إعلان نتائجها لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الإثنين 14 أغسطس الجاري.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

في التقرير التالي نرصد مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 المتوقعة بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وموعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2023 خلال ساعات بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى مباشرة.

وفق تنسيق المرحلة الثانية للعام الماضي 2022 جاء الحد الأدنى للشعبة العلمية العلوم والرياضة بمجموع 260 درجة فأكثر، بنسبة 60% فأكثر.

تنسيق كليات المرحلة الثانية عام 2022

تخطيط عمراني القاهرة 339

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362

هندسة عين شمس 361

هندسة حلوان 352

هندسة حلوان بالمطرية 350

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361

طب بيطري القاهرة 360

هندسة بورسعيد 359

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة الإسكندرية 353

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 352

علوم القاهرة 346

علوم عين شمس 342

علوم جنوب الوادي 346

علوم الإسكندرية 345

ألسن عين شمس 338

علوم بنات عين شمس 338

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335

ألسن المنيا 335

معهد فنى صحى بورسعيد 335

معهد فني صحى سوهاج 334

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324

آثار عين شمس 324

فني تمريض طنطا 327

فني تمريض المنصورة 326

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326

تربية الزقازيق 325

تربية المنصورة 324

رابط موقع تنسيق الكليات والمعاهد

بعد فتح باب التقديم في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023 يمكن لتسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق الكليات والمعاهد الموجود هنا.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال نفس الرابط والتي ستظهر فور ظهورها وإعلان بشكل رسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الاثنين المقبل.