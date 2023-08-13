بالأرقام.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023
يزداد البحث عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 مع انتهاء تنسيق المرحلة الأولى الخميس الماضي وفي انتظار إعلان نتائجها لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الإثنين 14 أغسطس الجاري.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023
في التقرير التالي نرصد مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 المتوقعة بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وموعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2023 خلال ساعات بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى مباشرة.
وفق تنسيق المرحلة الثانية للعام الماضي 2022 جاء الحد الأدنى للشعبة العلمية العلوم والرياضة بمجموع 260 درجة فأكثر، بنسبة 60% فأكثر.
تنسيق كليات المرحلة الثانية عام 2022
تخطيط عمراني القاهرة 339
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362
هندسة عين شمس 361
هندسة حلوان 352
هندسة حلوان بالمطرية 350
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361
طب بيطري القاهرة 360
هندسة بورسعيد 359
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة الإسكندرية 353
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 352
علوم القاهرة 346
علوم عين شمس 342
علوم جنوب الوادي 346
علوم الإسكندرية 345
ألسن عين شمس 338
علوم بنات عين شمس 338
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335
ألسن المنيا 335
معهد فنى صحى بورسعيد 335
معهد فني صحى سوهاج 334
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324
آثار عين شمس 324
فني تمريض طنطا 327
فني تمريض المنصورة 326
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326
تربية الزقازيق 325
تربية المنصورة 324
رابط موقع تنسيق الكليات والمعاهد
بعد فتح باب التقديم في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023 يمكن لتسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق الكليات والمعاهد الموجود هنا.
كما يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال نفس الرابط والتي ستظهر فور ظهورها وإعلان بشكل رسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الاثنين المقبل.