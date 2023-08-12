تستمر عمليات البحث في محرك جوجل عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وموعد بدء المرحلة الثانية 2023، بالتزامن مع انتهاء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشهادة الثانوية للقبول بالجامعات، وينتظر الطلاب النتيجة وكذلك يتساءلون عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 وهو ما يستعرضه لكم الدستور في السطور التالية.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة 2023، والذي من المقرر ان يكون يوم الإثنين المقبل، حيث يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور كافة التفاصيل حول نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد وعدد الطلاب المتقدمين ويليها اتاحة نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي (من هنا).

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تكون في المرحلة الثانية، والإعلان عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الادنى بها بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى يوم 14 أغسطس المقبل.

وأوضحت التعليم العالي أنه يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، ولا يحق له إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

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وانطلقت أعمال المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت الماضي الموافق 5 أغسطس واستمرت حتي يوم الخميس الماضي الموافق 10 أغسطس.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.