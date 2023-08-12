الآن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تفاصيل

يتسأل طلاب الثانوية العامة عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية لمعرفة أسماء الكليات التي تم ترشيحهم إليها خلال العام الدراسي المقبل والذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن الكليات المرشحين إليها في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك عقب انعقاد المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

ويمكن للطلاب الراغبين في التحويل من كلية إلى الكلية المرشحين إليها من قبل مكتب التنسيق التقديم عبر موقع تقليل الاغتراب والذي له نسبة 10% وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها في إطار التوزيع الجغرافي لمحل سكن الطالب حيث يكون التحويل لمرة واحدة فقط وبعدها سيتم فتح باب تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023

تعلن نتائج تنسيق الجامعات المرحلة الأولى في المؤتمر الصحفي الذي يتم إعلانه في ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يكون ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 ويبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى نحو 112240 طالب وطالبة.

سجل أكثر من 22304 طالب وطالبة رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق والتي استمرت لمدة 5 أيام فقط من الشعبة العلمية و 15103 طالب في الشعبة الهندسية و 74923 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية ويمكن للطلاب الاستعلام عقب ظهور النتيجة بشكل رسمي حيث يدخل الطالب بياناته عبر موقع التنسيق لمعرفة الكلية المرشح لها.

موعد بداية العامة الجامعي 2023-22024

عقب تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 هو أول أيام العام الدراسي في كافة الجامعات المصرية حيث يمكن للطلاب الجدد التقديم في الكليات التي تم ترشيحهم إليها قبل هذا الموعد.

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