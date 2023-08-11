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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة التنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي

تنسيق
تنسيق

أغلق موقع التنسيق الإلكتروني، باب التسجيل بتنسيق المرحلة الاولى وتسجيل الرغبات 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمي والادبي، أمس الخميس الموافق 10 أغسطس، بدلًا من الأربعاء، حرصًا على مستقبل الطلاب.

موعد نتيجة التنسيق المرحلة الأولى

موعد نتيجة التنسيق المرحلة الأولى هي أهم ما يشغل بال طلاب الثانوية العامة 2023، حيث بدأ الطلاب يتسائلون عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني.

ومن المتوقع أن يكون موعد نتيجة التنسيق المرحلة الأولى خلال 72 ساعة بعد انتهاء فرز رغبات الطلاب واعتماد الحدود الدنيا من اللجنة العليا للتنسيق .

ويبدأ مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، فى فرز رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى تمهيدًا لوضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات فى ضوء الطاقة الاستيعابية المقرر قبولها فى كل كلية. 

ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضورالدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، و السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية لوضع الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى واعتمادها من اللجنة استعدادا لإعلان النتيجة. 

ويعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى، يعقد فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفى نفس الوقت يتم إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية ومواعيد إدخال وتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية على موقع التنسيق الإلكتروني بالإضافة إلى الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد بتنسيق المرحلة الثانية.

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موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويبحث الطلبة والطالبات المتبقين عن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة علمي وادبي.

حيث يتم الاعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 من قبل وزار التعليم العالي خلال مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى ويتم اعلان الحدود الدنيا لـ تنسيق المرحلة الثانية 2023 والايام المتاحة لـ تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023.

 

الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023

ومن المتوقع أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 لطلاب الثانوية العامة بنحو:

تنسيق المرحلة الثانية 2023 بداية من الحاصلين على أقل من 70.61% لطلاب الشعبة الأدبية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 بداية من الحاصلين على أقل من 83.41% لطلاب شعبة علمي رياضة.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 بداية من الحاصلين على أقل من 88.29% لطلاب شعبة علمي علوم.

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