سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 15-5-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 15-5-2024 في مصر في كافة البنوك والذي يشهد حالة من الاستقرار مع ترقب توفير سيولة دولارية تكفي احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة مع دخول البنك المركزي المصري الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها خلال شهر مارس الماضي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 15-5-2024

نعرض للقراء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 15-5-2024 من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، حيث يشهد الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية وإليكم أسعار الصرف في البنوك كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.10 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف العربي الدولي عند مستوى 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 46.85 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

في بنك التنمية الصناعية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

في بنك كريدي اجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

في ميد بنك سجل الدولار نحو 46.95 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 50.70 جنيه للشراء و50.81 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 58.98 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.53 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 152.82 جنيه للشراء و153.19 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

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