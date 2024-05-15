الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 15-5-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 15-5-2024 في مصر في كافة البنوك والذي يشهد حالة من الاستقرار مع ترقب توفير سيولة دولارية تكفي احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة مع دخول البنك المركزي المصري الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها خلال شهر مارس الماضي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 15-5-2024

نعرض للقراء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 15-5-2024 من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، حيث يشهد الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية وإليكم أسعار الصرف في البنوك كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.10 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف العربي الدولي عند مستوى 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعه أسعار السلع ومواجهة الممارسات الإحتكارية

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 14-5-2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 46.85 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

في بنك التنمية الصناعية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

في بنك كريدي اجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

في ميد بنك سجل الدولار نحو 46.95 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

txt

تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

txt

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/5/14

أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 50.70 جنيه للشراء و50.81 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 58.98 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.53 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 152.82 جنيه للشراء و153.19 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد 

سعر الدواجن في البورصة 

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار الجنيه المصري الدولار الامريكي بنك القاهرة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

مواد متعلقة

وزير الزراعة يؤكد: سعر كيلو الفراخ 75 جنيها ونغطي احتياجاتنا من اللحوم

الأكثر قراءة

مستشارة أوباما: لدينا أمل كبير فى إنهاء الحرب على فلسطين قريباً

العثور على شخص محتجز لدى جاره بعد 26 عاما

اليوم.. بدء تشغيل 5 محطات جديدة لمترو الأنفاق

بوريل: انقسام أوروبى بشأن غزة.. والدبلوماسية الأمريكية مرهَقة فى الشرق الأوسط

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والدولار اليوم الأربعاء 15-5-2024

مهن يهدد الذكاء الاصطناعى بمحوها.. هل أنت التالى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟