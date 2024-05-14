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اقتصاد

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 14-5-2024

مواد البناء
مواد البناء

يشغل بال الآلاف من المواطنين والمستثمرين معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 14-5-2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم حالةً من الاستقرار في أرض المصنع، وبلغ سعر طن حديد عز نحو قيمة 42000 جنيه، بينما وصل سعر طن الأسمنت قيمة 2020 جنيهًا.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 14/5/2024

وتوفر «الدستور» كل ما سيخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

أما عن سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 38000 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي اليوم الثلاثاء إلى 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 38000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 37500 جنيه.

سعر حديد عز

استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 42000 جنيه.

وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي اليوم الثلاثاء إلى 38000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الثلاثاء إلى 38500 جنيه.

الإحصاء يعلن بورصة الأسعار: انكسار ذورة الحديد.. وأسعار الأسمنت والأخشاب تواصل الارتفاع

أسعار الحديد اليوم السبت 27 أبريل 2024 .. سعر الأسمنت في الأسواق

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى مبلغ 2020 جنيهًا.
في حين بلغت أسعار أسمنت النصر مستوى بقيمة 1990 جنيهًا للطن.
بلغ سعر أسمنت وادي النيل إلى قيمة 1950 جنيهًا في الطن الواحد.
كما بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء نحو مبلغ 2020 جنيهًا في الطن.
أما عن سعر الأسمنت المخلوط فتتراوح ما من مبلغ 1280 إلى قيمة 1390 جنيهًا.
بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2010 و2220 جنيهًا.
كما تراوح سعر الأسمنت الأبيض ما بين مبلغ 3820 و3920 جنيهًا.

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