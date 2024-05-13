وزير الزراعة يؤكد: سعر كيلو الفراخ 75 جنيها ونغطي احتياجاتنا من اللحوم

أفاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن سعر كيلو الفراخ في المزارع يبلغ 75 جنيها، مشيرا إلى أن هذا السعر يتأثر بعدة عوامل تكلفة، بعضها مرتبط بسعر الدولار، والبعض الآخر بمعدلات الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن العرض والطلب.

وأوضح القصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن الأسعار العادلة للحوم تخضع لعناصر التكلفة المختلفة، وتتباين من مكان لآخر ومن بائع لآخر، كأي سلعة أخرى في السوق.

وتابع قائلا إن الدولة تغطي حاليا 55% من الاحتياجات المحلية للحوم، مؤكدا على أهمية تكلفة اللحوم في تحديد الأسعار النهائية، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية لضمان توفير اللحوم للمواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد أن الحكومة تشتري القمح من المزارعين بسعر 2000 جنيه للأردب، وهو سعر يفوق السعر العالمي، في إطار جهودها لدعم المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.

واختتم "القصير" حديثه بالإشارة إلى أن ملف الأمن الغذائي قد حظي بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها مصر والعالم، مثل جائحة كورونا والنزاع الروسي الأوكراني.