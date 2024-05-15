الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024 والقنوات الناقلة محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حيث يرغب الملايين في معرفة مواعيد كل المباريات في الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024 الدوريات الكروية العالمية والمحلية خلال الموسم الحالي 2023/2024 والتي جاءت كما يلي:

مباريات كأس إيطاليا

مباراة نادي أتلانتا ضد نادي يوفنتوس  في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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أسعار تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية وموعد المباراة

مباريات كأس الليبرتاوديروس

مباراة نادي ليجا دي كويتو الاكوادور ضد نادي أتلتيكو جونيور كولومبيا في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي بينارول - أوروجواي ضد نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي تاليريسي كوردوبا الأرجنتيني ضد نادي كوبريسال تشيلي في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ريفر بليت الأرجنتيني  ضد نادي ليبرتاد باراغواي في تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ميلوناريوس كولومبيا ضد نادي بالستينو تشيلسي في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ذا سترونغيست بوليفيا  ضد نادي هواتشيباتو تشيلي في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ديبورتيفو تاشيرا فينزويلا ضد نادي ناسيونال أوروغواي في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات كوبا سود أميريكانا

مباراة نادي راسينغ مونتيفيديو أوروغواي ضد نادي ناسيونال اسونسيون باراجواي في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني ضد نادي إنديبيندينتي ميديلين كولومبيا في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي إميليانو باراغواي ضد نادي رايو زوليانو فينزويلا  في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي كورينثيانز البرازيل ضد نادي ارجنتينوس الأرجنتيني في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ناسيونال بوتوسي ضد نادي ترينيدينس في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي بيجرانجو الأرجنتيني ضد نادي ريال تومايابو - بوليفيا في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي أتليتكو باراناينسي البرازيلي ضد نادي دانوبيو أوروغواي في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي لانوس الأرجنتيني ضد نادي ميتروبلينانوس فنزويلا في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الانجليزي

مباراة نادي برايتون ضد نادي تشيلسي في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 والقنوات الناقلة

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غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة والعشرين بالدوري المصري "نايل"


القنوات الناقلة مباريات اليوم

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية على حقوق البث المباشر لكافة المباريات السابقة ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

 

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