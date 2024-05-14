أسعار تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية وموعد المباراة

أسعار تذاكر مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي، في نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، وموعد مواجهة الحسم للتتويج بالبطولة القارية والقنوات الناقلة لها، هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والزملكاوية بصفة خاصة، على مدار الساعات الماضية.

ويأتي ذلك، عقب نتيجة مواجهة الذهاب، التي أقيمت الأحد الماضي خارج الديار بالمغرب، وتجرع من خلالها الفارس الأبيض، مرارة الهزيمة بهدفين مقابل هدف.

أسعار تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان

أعلنت شركة تذكرتي، المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير للمدرجات في ملاعب كرة القدم المصرية على المستوى المحلي والقاري في وقت سابق عن نفاذ تذاكر مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، على لقب كأس الكونفيدرالية بالكامل، عقب طرحها للجماهير، بساعتين فقط.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان على النحو الآتي:

الدرجة الثالثة يمين ويسار: 75 جنيها.

الدرجة الثانية: 100 جنيه.

الدرجة الأولى يمين ويسار: 250 جنيها.

المقصورة: 500 جنيه.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية

يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مواجهة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأحد الماضي، على الملعب البلدي لبركان، قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف.

ويكفي الفارس الأبيض، هدفا وحيدا في مواجهة الأحد المرتقبة، للتتويج بالبطولة الثانية في تاريخه.

القنوات الناقلة لموقعة الحسم بين الزمالك ونهضة بركان المغربي

تنقل موقعة الحسم على لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية المرتقبة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لفعاليات المباراة النهائية من كأس الكونفيدرالية، في نسختها الجارية (2023/2024).