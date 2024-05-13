الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يستقرعلى تمديد وتعديل عقد مروان عطية لهذا السبب

مروان عطية
مروان عطية

استقرت لجنة التخطيط بنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، على تعديل وتمديد عقد مروان عطية لاعب الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، وتحديداً عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وكشف مصدر مسئول عن أن قرار اللجنة جاء بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب، مؤخراً، وتم الاستقرار على تعديله ورفعه إلى الفئة الأولى ليحصل على 8 ملايين جنيه في الموسم، بالإضافة إلى حملة إعلانية بمليوني جنيه مع رعاة القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط وافقت على تمديد عقده الذي ينتهي موسم 2027  موسماً جديداً لينتهي عقده في موسم  2028 بعد قرار زيادة راتبه السنوي.

وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي من أجل الحفاظ علي تركيزه والابتعاد عن اتصالات وكلاء اللاعبين لتحريضه علي الرحيل في الميركاتو الصيفي أو الشتوي القادم.

السولية خارج حسابات رحلة الأهلي إلي تونس 

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل نادي الأهلي النقاب حول موقف عمرو السولية لاعب الفريق من التواجد في رحلة تونس لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت القادم.

وأكد المصدر أن السولية لن يلحق برحلة الأهلي إلي تونس بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة ويؤدي تدريبات بدنية في الجيم علي مران الأهلي اليومي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خاض مرانه أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر ‏لها يوم 18 مايو الجاري بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الأمور ‏الفنية.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني وتدريبات ‏الكرة.‏

وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه على بلدية المحلة بهدفين ‏مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة، ‏وبدأ الفريق الأول تحضيراته لنهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

السولية الاهلى الترجي ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا لجنة التخطيط مروان عطية

مواد متعلقة

لجنة التخطيط بالأهلى تطلب عودة محمد شريف نهاية الموسم.. وكولر يرد

مروان عطية: حققنا المطلوب أمام الجونة.. وشارة القيادة تتويج لجهود على معلول

موقف مروان عطية وإمام عاشور من لقاء مازيمبى

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

زوجة عصام صاصا تدافع عنه.. وتعِد بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟