الأهلى يستقرعلى تمديد وتعديل عقد مروان عطية لهذا السبب

استقرت لجنة التخطيط بنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، على تعديل وتمديد عقد مروان عطية لاعب الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، وتحديداً عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وكشف مصدر مسئول عن أن قرار اللجنة جاء بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب، مؤخراً، وتم الاستقرار على تعديله ورفعه إلى الفئة الأولى ليحصل على 8 ملايين جنيه في الموسم، بالإضافة إلى حملة إعلانية بمليوني جنيه مع رعاة القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط وافقت على تمديد عقده الذي ينتهي موسم 2027 موسماً جديداً لينتهي عقده في موسم 2028 بعد قرار زيادة راتبه السنوي.

وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي من أجل الحفاظ علي تركيزه والابتعاد عن اتصالات وكلاء اللاعبين لتحريضه علي الرحيل في الميركاتو الصيفي أو الشتوي القادم.

السولية خارج حسابات رحلة الأهلي إلي تونس

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل نادي الأهلي النقاب حول موقف عمرو السولية لاعب الفريق من التواجد في رحلة تونس لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت القادم.

وأكد المصدر أن السولية لن يلحق برحلة الأهلي إلي تونس بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة ويؤدي تدريبات بدنية في الجيم علي مران الأهلي اليومي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خاض مرانه أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر ‏لها يوم 18 مايو الجاري بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الأمور ‏الفنية.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني وتدريبات ‏الكرة.‏

وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه على بلدية المحلة بهدفين ‏مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة، ‏وبدأ الفريق الأول تحضيراته لنهائي دوري أبطال إفريقيا.‏